رئيس برشلونة يهاجم ريال مدريد.. ويحسم رحيل ميسي

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شن رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، هجوما مباشرا ضد ما أسماه تفضيل استخدام تقنية الفيديو “الفار” بشكل مستمر لصالح ريال مدريد، فيما حسم الجدل بشأن رحيل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وقال بارتوميو: “لقد شاهدت مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو، وتم إضافة انتصار آخر لريال مدريد. ورسالتنا التي أكررها دائما إنه مذاق سيء بالنسبة لي، ولكن تقنية الفار لا تعطينا المستوى الرفيع الذي لدينا. إنها ليست عادلة منذ فيروس كورونا وتؤثر على النتائج ويبدو أنها تفضل دائما نفس الفريق”.

وأضاف “صحيح أنه كانت هناك العديد من المباريات التي منح الفار خلالها الأفضلية للفريق نفسه، ولقد تحدثنا مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم من قبل. فتقنية الفار يجب أن تساعد الحكم لكن في الأسابيع القليلة الماضية شاهد الجميع كثير من الصور التي لم تكن عادلة”.

وعن مستقبل مدرب برشلونة، كيكي سيتين، قال بارتوميو: “أنا أعلم بالفعل أن هناك شائعات سارت. هذا خطأ كاذب. كيكي يحظى بدعمنا. سنقاتل حتى نهاية هذا الدوري ثم يأتي دوري الأبطال”، وفقا لصحيفة “آس” الإسبانية.

وتابع: “اليوم رأينا برشلونة يلعب بالديناميكية المعتادة، كان لديه العديد من الخيارات للتسجيل. اللعب بهذه الطريقة جيد لأنهم استمتعوا وهذه هي طريقة فريق بطل، الوضع متأخر بعض الشيء، بعد مرحلة ما بعد الحجر الصحي هذه، لم يكن هناك شيء سهل. الآن تبدأ في رؤية الإيقاع وهذه هي الطريقة. دوري أبطال أوروبا يبدأ الآن”.

وبعد الجدل المثار بشأن رحيل ميسي، قال رئيس برشلونة: “لن أعطي تفاصيل لكن ميسي قال إنه سينهي حياته الاحترافية في كرة القدم مع برشلونة. لن أشرح التفاصيل. نحن نركز على المنافسة”.

وأضاف “هناك مفاوضات مع العديد من اللاعبين، لكن ميسي أوضح أنه يريد الاستمرار وسوف نشرح ذلك لفترة أطول”.