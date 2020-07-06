احدث الأخبار

بعد الفشل الذريع.. الهواء الطلق ملاذ ترامب قبل “معركة الانتخابات”
أبرز المواد
 حادث نظنز.. هل دمرت “قنبلة إسرائيلية” المنشأة الإيرانية؟
أبرز المواد
 الجيش الليبي يكشف حصيلة عملية استهداف قاعدة الوطية
أبرز المواد
 قرارات وإجراءات جديدة لهيئة التخصصات الصحية
أبرز المواد
 “هدف” يودع 348 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل
أبرز المواد
 كورونا: المصابون 11.45 مليونًا والمتعافون 6.2.. و534 ألف ضحية
أبرز المواد
 كلوب: تركيزنا لا ينصب على تحطيم الأرقام القياسية
أبرز المواد
 «الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
أبرز المواد
 منصة معين الإلكترونية تنجز أكثر من 33 ألف طلب لخدمة “قضاياي”
أبرز المواد
 لماذا لم تحتسب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو؟
أبرز المواد
 مغني الراب كانييه ويست يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأميركية
أبرز المواد
 أرامكو ترفع أسعار الخام لآسيا في أغسطس
أبرز المواد
بعد الفشل الذريع.. الهواء الطلق ملاذ ترامب قبل “معركة الانتخابات”

بعد الفشل الذريع.. الهواء الطلق ملاذ ترامب قبل “معركة الانتخابات”

أبرز المواد
حادث نظنز.. هل دمرت “قنبلة إسرائيلية” المنشأة الإيرانية؟

حادث نظنز.. هل دمرت “قنبلة إسرائيلية” المنشأة الإيرانية؟

أبرز المواد
الجيش الليبي يكشف حصيلة عملية استهداف قاعدة الوطية

الجيش الليبي يكشف حصيلة عملية استهداف قاعدة الوطية

أبرز المواد
قرارات وإجراءات جديدة لهيئة التخصصات الصحية

قرارات وإجراءات جديدة لهيئة التخصصات الصحية

أبرز المواد

بعد الفشل الذريع.. الهواء الطلق ملاذ ترامب قبل “معركة الانتخابات”

بعد الفشل الذريع.. الهواء الطلق ملاذ ترامب قبل “معركة الانتخابات”
http://almnatiq.net/?p=881260
المناطق- وكالات

يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنصاره في تجمّع انتخابي جديد ينظّمه الأسبوع المقبل في ولاية نيو هامشير، لكن هذه المرة في الهواء الطلق بعد الفشل الذريع الذي مني به تجّمعه الأخير في مدينة تولسا بسبب وباء كوفيد-19.

وذكرت الحملة الانتخابية للرئيس الجمهوري في بيان، أن تجمع “فلنعد لأميركا عظمتها” سيجري السبت في 11 يوليو في بورتسموث.

وأضافت أنه “سيتّم توزيع كمّامات على جميع المشاركين وسيتمّ تشجيعهم بشدّة على وضعها”.

وكان الملياردير الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية مدّتها 4 سنوات في انتخابات الثالث من نوفمبر استأنف تجمّعاته الانتخابية في 20 يونيو في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما.

لكنّ عدد المقاعد الكبير، الذي ظلّ فارغاً في القاعة المغلقة، حيث أقيم التجمّع أعطى صورة معاكسة لتلك التي أرادها مرشّح عرف على الدوام كيف يؤمّن زخماً لحملته.

ويبدو ترامب مهووساً بالحشود الكبيرة، إذ إنّه يتباهى على الدوام بحجم التجمّعات التي ينظّمها بالمقارنة مع تلك التي ينظّمها جو بايدن، منافسه الديمقراطي، الذي تؤكّد كل استطلاعات الرأي أنّه يتقدّم في نوايا التصويت على المستوى الوطني على الرئيس الجمهوري.

وإذا كان المراقبون جميعاً يدعون إلى الحذر من هذه الاستطلاعات، لا سيّما لأنّ الانتخابات لا تزال على بُعد 4 أشهر، إلا أنّه لا يسعهم في الوقت نفسهم إلا أن يشيروا إلى أنّ بايدن متقدّم على ترامب في نوايا التصويت بعدد نقاط أكبر بكثير ممّا كانت عليه حال هيلاري كلينتون مع خصمها الجمهوري في مثل هذا الوقت قبل 4 سنوات.

روابط ذات صلة

حادث نظنز.. هل دمرت “قنبلة إسرائيلية” المنشأة الإيرانية؟

حادث نظنز.. هل دمرت “قنبلة إسرائيلية” المنشأة الإيرانية؟
الجيش الليبي يكشف حصيلة عملية استهداف قاعدة الوطية

الجيش الليبي يكشف حصيلة عملية استهداف قاعدة الوطية
قرارات وإجراءات جديدة لهيئة التخصصات الصحية

قرارات وإجراءات جديدة لهيئة التخصصات الصحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*