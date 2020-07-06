احدث الأخبار

باريس تعيد افتتاح اللوفر بعد 4 أشهر من الإغلاق
أبرز المواد
 بعد الفشل الذريع.. الهواء الطلق ملاذ ترامب قبل “معركة الانتخابات”
أبرز المواد
 حادث نظنز.. هل دمرت “قنبلة إسرائيلية” المنشأة الإيرانية؟
أبرز المواد
 الجيش الليبي يكشف حصيلة عملية استهداف قاعدة الوطية
أبرز المواد
 قرارات وإجراءات جديدة لهيئة التخصصات الصحية
أبرز المواد
 “هدف” يودع 348 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل
أبرز المواد
 كورونا: المصابون 11.45 مليونًا والمتعافون 6.2.. و534 ألف ضحية
أبرز المواد
 كلوب: تركيزنا لا ينصب على تحطيم الأرقام القياسية
أبرز المواد
 «الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
أبرز المواد
 منصة معين الإلكترونية تنجز أكثر من 33 ألف طلب لخدمة “قضاياي”
أبرز المواد
 لماذا لم تحتسب ركلة جزاء ضد راموس في مباراة بيلباو؟
أبرز المواد
 مغني الراب كانييه ويست يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأميركية
أبرز المواد
باريس تعيد افتتاح اللوفر بعد 4 أشهر من الإغلاق

باريس تعيد افتتاح اللوفر بعد 4 أشهر من الإغلاق

أبرز المواد
بعد الفشل الذريع.. الهواء الطلق ملاذ ترامب قبل “معركة الانتخابات”

بعد الفشل الذريع.. الهواء الطلق ملاذ ترامب قبل “معركة الانتخابات”

أبرز المواد
حادث نظنز.. هل دمرت “قنبلة إسرائيلية” المنشأة الإيرانية؟

حادث نظنز.. هل دمرت “قنبلة إسرائيلية” المنشأة الإيرانية؟

أبرز المواد
الجيش الليبي يكشف حصيلة عملية استهداف قاعدة الوطية

الجيش الليبي يكشف حصيلة عملية استهداف قاعدة الوطية

أبرز المواد

باريس تعيد افتتاح اللوفر بعد 4 أشهر من الإغلاق

باريس تعيد افتتاح اللوفر بعد 4 أشهر من الإغلاق
http://almnatiq.net/?p=881268
المناطق - الرياض

أعاد متحف اللوفر الشهير في فرنسا فتح أبوابه من جديد بعد نحو أربعة أشهر من الإغلاق بسبب كوفيد-19، لكن الزائرين سيفتقدون شيئا مهما وهو التزاحم الشديد أمام لوحة الموناليزا.

ويتوقع القائمون على المتحف أن الأعداد الأولية للزائرين ستكون خمس مثيلاتها قبل تفشي فيروس كورونا، بسبب قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة وارتداء الكمامات، أصبحت زيارة اللوفر تجربة هادئة عن المعتاد.

وتم وضع مواد تطهير لليدين ونظام حجز يخصص أوقاتا محددة للزائرين مع تحويل السير بالداخل إلى اتجاه واحد، وكذلك وضع علامات على الأرض لتذكير الزائرين بالحفاظ على مسافة تباعد لمتر واحد، إضافة لوضع الكمامات.

وقال مدير المتحف جان لوك مارتينيز إن مساحة المتحف الكبيرة، التي تشمل مساحة عرض 45 ألف متر مربع وتضم 30 ألف قطعة فنية، تعني أنه لن يكون من الصعب احترام قواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف مارتينيز أن المتحف يتوقع نحو 7 ألاف زائر فقط في يوم إعادة الافتتاح، مقارنة بنحو 50 ألف زائر يجوبون اللوفر في أشهر الصيف الأكثر ازدحاما.

وكان يزور متحف اللوفر نحو مليون زائر شهريا في موسم الصيف. ويأتي الجزء الأكبر من الزوار إلى أكثر المتاحف زيارة في العالم قبل أن ينتشر الوباء من خارج فرنسا.

ويتصدر السياح الأميركيون قائمة الزائرين لمتحف اللوفر الشهير، لكن لا يزال الأميركيون ممنوعون من زيارة الاتحاد الأوروبي الذي يعيد فتح حدوده تدريجياً.

يذكر أن إغلاق السلطات الفرنسية لمتحف اللوفر كبد المتحف خسارة 40 مليون يورو (45 مليون دولار) من عائدات التذاكر والمناسبات الملغاة ومبيعات متاجر التذكارات.

ويعد متحف اللوفر أكبر صالة عرض للفن عالمياً وبه العديد من التحف والرسوم والقطع الفنية من مختلف الحضارات الإنسانية.

وكان المتحف بالأصل عبارة عن قلعة بناها فيليب أوغوست عام 1190، تحاشياً للهجمات على المدينة أثناء فترات غيابه الطويلة في الحروب.

وأخذت القلعة اسم المكان الذي شُيدت عليه، لتتحول لاحقاً إلى قصر ملكي عُرف باسم قصر اللوفر والذي قطنه ملوك فرنسا.

يذكر أن الحكومة الفرنسية بدأت في تخفيف إجراءات العزل العام في منتصف مايو الماضي، وبدأت المواقع الثقافية تفتح أبوابها مجددا ببطء حيث أعاد قصر فرساي فتح أبوابه في السادس من يونيو في الشهر الماضي.

روابط ذات صلة

بعد الفشل الذريع.. الهواء الطلق ملاذ ترامب قبل “معركة الانتخابات”

بعد الفشل الذريع.. الهواء الطلق ملاذ ترامب قبل “معركة الانتخابات”
حادث نظنز.. هل دمرت “قنبلة إسرائيلية” المنشأة الإيرانية؟

حادث نظنز.. هل دمرت “قنبلة إسرائيلية” المنشأة الإيرانية؟
الجيش الليبي يكشف حصيلة عملية استهداف قاعدة الوطية

الجيش الليبي يكشف حصيلة عملية استهداف قاعدة الوطية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*