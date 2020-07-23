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4 طرق ذكية وفعالة لنقل ملف من جهاز إلى آخر

4 طرق ذكية وفعالة لنقل ملف من جهاز إلى آخر
http://almnatiq.net/?p=881274
المناطق - الرياض

ظهرت مؤخرا حاجة ماسة إلى أداء معظم الأعمال من المنزل مع تفشي جائحة كورونا، بما في ذلك نقل ملفات من جهاز إلى آخر عن بعد.

وأوضح موقع “تايمز نيوز ناو” أنه في كثير من الأحيان قد لا تكون مشاركة الملفات عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المراسلة صالحة لنقلها، بسبب حجم الملفات الكبير.

ولذلك وضع التقرير أمام المستخدم 4 طرق ذكية وفعالة لنقل الملفات من جهاز إلىآخر بأمان عبر الإنترنت.

وجاءت تلك الطرق على النحو التالي:

1- غوغل درايف:

هو تطبيق لمشاركة المستندات وتخزينها تديره وتملكه وتسوقه غوغل. إنها أداة سهلة الاستخدام يمكن الوصول إليها في أي وقت وفي أي مكان.

تستخدم تلك الطريقة لنقل ملف باستخدام غوغل درايف للتخزين السحابي، ما عليك سوى تحميل الملف في محرك الأقراص. بمجرد تحميل ذلك، يمكنك مشاركة رابط محرك الأقراص عبر البريد أو يمكنك نسخ الرابط وإرساله عبر أي تطبيق مراسلة. باستخدام الرابط، يمكن استقباله من قبل المتلقي أو الملف على أي جهاز.

2- دروب بوكس:

من يستخدم غوغل درايف أو دروب بوكس، يشعر أنهما منصتان متماثلتان نسبيا من حيث الوظائف والميزات، ولكن ما يتميز به دروب بوكس هو أن تقنياته عبر الهواتف الذكية أسهل نسبيا.

3- Send Anywhere:

يعتبر تطبيق Send Anywhere وسيلة جيدة لنقل الملفات أو مشاركتها مع مستخدمين آخرين. يمكنك استخدام متصفح الويب الرسمي، أو يمكنك حتى تثبيت تطبيق الجوال الرسمي المتوافق مع كل من أندرويد وآي أو إس.

ويتميز بسهولة الإرسال، حيث توجد أيقونة له في الجانب الأيسر للمتصفح، والتي تسهل تحميل الملفات وإرسالها أو استقبالها.

كما أن التطبيق يحتوي على عوامل أمان عديدة، حيث لا يمكن فتح التطبيق إلا برمز كودي يرسل من المستلم إلى المتلقي.

4- JioSwitch:

هذا التطبيق متوافق فقط مع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد. يمكنك من خلاله مشاركة البيانات أو نقلها بين الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد وآي أو إس. تتمثل إحدى مزايا هذا التطبيق في أنه لا يتطلب بالضرورة اتصالاً بالإنترنت. أيضا، لا يوجد حد لحجم الملف.

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