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مركز الملك سلمان يوزع 14 طنًا من السلال الغذائية في سقطرى اليمنية

مركز الملك سلمان يوزع 14 طنًا من السلال الغذائية في سقطرى اليمنية
http://almnatiq.net/?p=881279
المناطق - الرياض

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 200 سلة غذائية، تزن 14 طنًا و800 كيلو غرام في قرى شوعب وعمدهن ولسكة بمديرية قلنسية التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 1,200 شخص. بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق.

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