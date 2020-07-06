أمير منطقة نجران يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة

المناطق - واس

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بخدمة التقاضي الإلكتروني الذي أقرته وزارة العدل، بما يتيح إنهاء وإنجاز القضايا عن بعد، دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم.

وأكد سموه خلال استقباله اليوم، رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ دخيل بن سعود الحمد، أن التقاضي الإلكتروني يعكس حرص هذه البلاد على إحقاق الحقوق، وصون العدالة، دون تعطيل، رغم الظروف التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا.

وبحث سموه خلال اللقاء، سبل تعزيز التكامل بين الجهات القضائية والتنفيذية بالمنطقة، سواء الأمنية أو الخدمية، بما يحقق الرسالة السامية للعدل، التي قامت عليها هذه البلاد.