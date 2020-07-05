أمير منطقة الجوف يستقبل مدير عام فرع المالية المعين حديثاً

الجوف - محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة ، ومدير فرع الهيئة العامة لعقارات الدولة المكلف سعد

العزالي الرويلي بمناسبة تعيينه مديراً لفرع وزارة المالية بالمنطقة .

وتمنى سموه التوفيق للرويلي في مهام عمله بالفرع .

واستمع سمو أمير منطقة الجوف لشرح عن أعمال الفرع والمهام التي ستدخل تحت مسؤوليات هيئة عقارات الدولة التي تأسست عام

1439هـ بهدف تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها.

من جانبه أعرب مدير عام فرع وزارة المالية عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه لأعمال الفرع .