الفنانة مها الكافي تبدع برسم لوحة لخادم الحرمين تلاقي إعجاب واشادة على منصات وسائل التواصل

الطائف - عادل الزهراني

لاقت لوحة الفنانة التشكيلة مها الكافي اعجاب الكثير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي ومن المهتمين بالفن التشكيلي والرسم عموما واللوحة التي لاقت الاعجاب والإشادة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله

حيث ابدعت في الرسم واختيار الألوان والدقة في ريشة الفنانة التي جعلتها تلاقي إعجاب على صعيد واسع ومن أبرز التعليقات

على اللوحة وإبداع الفنانة

علق مطر الحمدي على تويتر بقوله

‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎حين تمتلك فنانتنا المهارة العالية والخيال الواسع فإنها تسطر لنا أروع اللوحات الجميلة التي تعكس لنا مدى إتقان ريشتها للعزف المنفرد وكأنها تبعث الروح لتلك البورتريهات فنخالها شيء من الواقع

اما هناء الشبلي فعلقت

‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ما شاء الله تبارك الرحمن

عودا حميدا مع ابداع متميز لفنانة متميزة

دائما تتحفينا بما يسعدنا من جمال.

اما احمد المصيبيح

‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎روعة وإبداع

اما احمد الشواف

‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ما شاء الله تبارك الله

أبدعت أناملك

و صقلت ريشتك

أبهى معاني

الحب و الحنان

كل الشكر فنانة مها على

هذا الإبداع بالشغف

و التفاني اللامتناهي.

نتمنى التوفيق للفنانة والى الامام دوما .