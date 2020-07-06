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ابتداء من اليوم .. تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج من المقيمين داخل المملكة

ابتداء من اليوم .. تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج من المقيمين داخل المملكة

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ابتداء من اليوم .. تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج من المقيمين داخل المملكة

ابتداء من اليوم .. تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج من المقيمين داخل المملكة
http://almnatiq.net/?p=881300
المناطق - متابعات

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثنين، أنه ابتداء من اليوم وحتى تاريخ 19ذو القعدة 1441 هـ سيتمكن الراغبين في أداء فريضة الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة من التسجيل وفق الشروط الصحية والتنظيمية عبر رابط ⁧وزارة الحج والعمرة⁩ الآتي: ⁦

Localhaj.haj.gov.sa⁩ 

 

 

 

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