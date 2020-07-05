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أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة

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أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة

أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=881303
تبوك - علي العميري
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، مدير شرطة منطقة تبوك اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن  يرافقه نائب مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور عبدالرحمن محمد الطريمان بمناسبة  صدور الأمر السامي الكريم  بترقيته إلى رتبة لواء.
وهنأ سموه اللواء الطريمان على الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والسداد لخدمة الوطن، حاثاً سموه على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل.
مشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في الميدان منوهاً سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به القطاعات الأمنية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله –
وأعرب مدير شرطة المنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حرصه ومتابعته الدائمة لجهود الأمن بالمنطقة  ، مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد لما فيه خدمة هذا الوطن .

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