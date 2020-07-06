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أمير الشرقية: رؤية المملكة تضمنت دوراً هاماً ومحورياً للقطاع غير الربحي

أمير الشرقية: رؤية المملكة تضمنت دوراً هاماً ومحورياً للقطاع غير الربحي

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أمير الشرقية: رؤية المملكة تضمنت دوراً هاماً ومحورياً للقطاع غير الربحي

أمير الشرقية: رؤية المملكة تضمنت دوراً هاماً ومحورياً للقطاع غير الربحي
http://almnatiq.net/?p=881310
الدمام - فهد المريخي
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان.

ونوه سموه بالدور الهام والمحوري للقطاع غير الربحي، والذي وضعته رؤية المملكة ضمن محاورها نحو تحقيق مجتمع حيوي، بدعمٍ كريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله-، مؤكداً أن ذلك يتطلب عملاً مؤسسياً تكاملياً مع مختلف الجهات، وتفعيل الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وصولاً إلى عمل تنموي يحول الطاقات الكامنة لأبناء المجتمع إلى طاقات منتجة، تسهم بشكلٍ فاعل في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، وتعزيز برامج المنح والتمويل للفئات الأشد حاجة، والتركيز على الفرص التي يعول على القطاع غير الربحي ومشروعاته للأسر المنتجة في سدها، لا سيما المجالات التي أتاحتها جائحة كورونا المستجد.

واطلع سمو على تقرير عن أعمال مركز العمليات والمبادرات المجتمعية بالمنطقة الشرقية، والتي انطلقت منذ بداية جائحة كورونا المستجد، وشملت مبادرة خير الشرقية والعديد من المبادرات، وتجاوز عدد مستفيديها أكثر من 300 ألف مستفيد، كما اطلع سموه على تقرير عن مبادرات الجمعية والتي أهلتها للفوز بجائزة المؤسسات المتميزة في مجال رعاية الأسرة العربية لعام 2020م، والتي تضمنت مبادرات مركز التنمية الأسرية، ومبادرة شمل، وغيرها من المبادرات، مشيداً سموه بهذه الجهود، مؤكداً أهمية مواصلة العمل والسعي نحو الريادة والتميز، وتقديم نموذج تنموي فارق في مختلف نواحي عمل الجمعية، متمنياً لمنسوبيها التوفيق.

من جهته عبر أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل والمستمر لجهود الجمعية، والقطاع غير الربحي في المنطقة، مبيناً أن الجمعية نجحت ولله الحمد في تقديم عدد من المنح التنموية لمستفيديها خلال جائحة كورونا المستجد، بالإضافة إلى البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الجمعية ضمن خطتها الاستراتيجية.

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