أمير القصيم يستقبل الشبانات بمناسبة تكليفه مديراً لفرع هيئة الأمر بالمعروف

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم , فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم.

وبارك سمو أمير منطقة القصيم لفضيلة الشيخ عبدالله الشبانات تكليفه , مشيداً بالجهود التي تبذلها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال ما يقدم من رسائل سامية وتوعوية وأعمال وجهود دعوية ميدانية , منوها بما يحظى به القطاع من دعم الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لكي تحقق رسالتها السامية بالشراكة مع كافة القطاعات الأمنية والحكومية , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه قدم مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وحرصه على متابعة أعمال الفرع وتوجيهاته السديدة لكل ما هو نافع ومساهم في تحقيق الأهداف المنشودة , راجياً المولى عز وجل أن يوفق لكل خير وصلاح.