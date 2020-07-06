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نائب أمير الشرقية يلتقي أمين عام جمعية البر بالمنطقة

نائب أمير الشرقية يلتقي أمين عام جمعية البر بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=881331
الدمام - فتحية عبدالله
التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبدالعزيز العفيصان.

وأكد سموه في مستهل اللقاء الدور المناط بالقطاع غير الربحي لتنمية الإنسان، وبناء القدرات والطاقات، وتحفيز المبادرات المجتمعية التي تعنى بمختلف الفئات، مبيناً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- قدمت الكثير لدعم وتطوير القطاع، مبيناً ضرورة العمل على أسس راسخة، من أجل تنمية وتطوير المستفيدين، والحرص على استدامة البرامج والمبادرات، وتفعيل الجانب التطوعي، مشيداً سموه بجهود الجمعية وحصولها على جائزة المؤسسات المتميزة في مجال رعاية الأسرة العربية لعام 2020م، مثمناً جهود فريق العمل، الذي ساهم في تحقيق هذه الجائزة، داعياً لمواصلة الجهود واستمراريتها لتحقيق التميز والريادة في خدمة المستفيدين.

من جانبه عبر أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر للجمعية، مبيناً أن الجمعية بحمد الله قدمت 617 قرضاً للأسرة المنتجة خلال جائحة كورونا المستجد، عبر صندوق أجدى التنموي، كما اعتمدت وحدتها للتطوع بالجمعية “وحدة عاملة” ضمن المعيار الوطني للتطوع بالمملكة.

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