أمير ⁧‫تبوك‬⁩ يستقبل أمين عام جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز

تبوك - علي العميري

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز بمكتبة بالإمارة اليوم أمين عام جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان .

الذي أطلع سموه على تقرير مفصل عن جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز في مسماها وأهدافها الجديدة وكذلك مجالاتها المختلفة التي تشمل مجال جائزة التميز في الخدمة المجتمعية ومجال جائزة التميز في الإبداع والابتكار بالاضافة الى التحصيل العلمي .كما اطلع سموه على تقرير عن اخر الاستعدادات لإقامة حفل الجائزة في عامها الواحد والثلاثين والذي سيقام يوم الاربعاء الموافق ١٤٤١/١١/٢٤ هـ

وأكد سمو أمير المنطقة أن الجائزة حققت ولله الحمد نجاحات كبيرة وحققها أعداد كبيرة من الشباب والشابات بالمنطقة منوهاً سموه بالدعم والرعاية اللذين يحظى بهما أبناء وبنات الوطن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز تحظى برعاية ودعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من واحد وثلاثين عاماً وكانت حافزاً للتنافس بين الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي ومجالاً للتميز بين الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية وبين اللحيدان بان الجائزة شهدت هذا العام إضافة مجالين جديدين وهي مجال التميز في الخدمة المجتمعية و مجال التميز في الإبداع والابتكار