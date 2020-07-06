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جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 8 برامج ماجستير بالتعاون مع جامعة المستقبل

جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 8 برامج ماجستير بالتعاون مع جامعة المستقبل

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جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 8 برامج ماجستير بالتعاون مع جامعة المستقبل

جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 8 برامج ماجستير بالتعاون مع جامعة المستقبل
http://almnatiq.net/?p=881349
المناطق - بريدة

أعلنت جامعة القصيم، ممثلة في عمادة الدراسات العليا، وبالتعاون مع جامعة المستقبل، عن بدء التقديم الإلكتروني، على برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير، للعام الدراسي الجامعي 1442هـ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21/11/1441هـ، وحتى يوم السبت الموافق 27/11/1441هـ، علماً بأن عدد البرامج المتاحة للتقديم 8 برنامجً في الدراسات العليا للماجستير في عدة تخصصات، حيث يمكن للراغبين في التقديم على هذه البرامج معرفة شروط القبول والتسجيل في البرامج المتاحة عبر موقع الجامعة الإلكتروني على الرابط التالي: https://gsd.qu.edu.sa/content/news/152.

وتشتمل التخصصات المتاحة في هذه البرامج، التي سيتم تقديمها في مقر جامعة المستقبل في الفترة المسائية بناءً على الاتفاقية المبرمة بين الجامعتين، برنامج الماجستير في الأنظمة، والآداب في الخدمة الاجتماعية، والآداب في علم الاجتماع، إضافة إلى برنامج الماجستير في العلوم في إدارة الأعمال، والعلوم في الرياضيات، والعلوم في الرياضيات التطبيقية، والعلوم في علوم الحاسب، والعلوم في أمن المعلومات (الأمن السيبراني).

ويشترط للقبول في الدراسات العليا في الماجستير، أن يحصل المتقدم على درجة في اختبار القدرات العامة للجامعيين قبل انتهاء فترة التقديم والذي يعقده المركز الوطني للقياس والتقويم، وأن يكون المتقدم سعودياً أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين، وأن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقا طبياً، مع دفع الرسوم الدراسية المقررة لكل برنامج، وتقديم توصيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه، إضافة إلى رفع المستندات التالية على الموقع عند تعبئة البيانات في موقع الجامعة: وثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وتوصيتان أكاديميتان، والهوية الوطنية.

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