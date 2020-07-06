وكيل إمارة الرياض يستقبل عدداً من الضباط

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استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة أمس , بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري , عدداً من الضباطَ عقب استقبال سمو أمير منطقة الرياض لهم وتقليدهم رتبة لواء بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم ، وهم قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالرحمن العريفي ومساعد مدير شرطة منطقة الرياض لشؤون الأمن اللواء منصور بن ناصر العتيبي ومدير مرور منطقة الرياض اللواء سلطان بن مشنان السهلي.

وقدم معاليه التهنئة لهم متمنياً لهم التوفيق والسداد .

كما جرى بحث عدد من الموضوعات في مجال تعزيز التعاون والتنسيق الأمني وتطوير العمل والإنجاز وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه .