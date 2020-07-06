بوابة (بر جدة) الالكترونية تسجل 2.7 مليون زيارة وطلب خدمة في فترة قياسية

جدة - عادل الزهراني

انفردت جمعية البر بجدة وعبر بوابتها الإلكترونية والتي دشنتها قبل 100 يوم تقديم خدماتها لأكثر من 86 ألف مستفيد من الأسر الفقيرة ومرضى الفشل الكلوي حيث سهَّلت على المتبرعين دعم برامجها وأنشطتها.

وذكر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ خلف بن هوصان العتيبي إن بوابة البر الالكترونية منذ تدشينها تلقت ما يفوق المليونين وسبعمائة ألف ما بين زيارة وطلب خدمة مبيناً أن المبادرات الأربع التي انطلقت عبر البوابة لبَّت احتياج أكثر من 86 ألف أسرة فقيرة بالسلال الغذائية من خلال مبادرات السلال الغذائية والتي شملت مواد غذائية وقسائم شرائية خلال الجائحة بشكل عام وشهر رمضان بشكل خاص حيث سهلت للمتبرعين بزكاة الفطر عملية دعم الجمعية، فاستطاع المتبرعون إيصال زكاتهم إلى مستحقيها فقط بضغطة زر.

وأضاف العتيبي أن البوابة يستطيع المتبرع من خلالها أن يدعم الجمعية من مكان تواجده دون الحاجة لزيارة الجمعية ومكاتبها خصوصًا في وقت منع التجول خلال الفترة الماضية، فالجمعية من أولى الجهات بالمملكة التي بدأت بالخطوات الاحترازية لأجل سلامة منسوبيها وداعميها ومستفيديها.

كما أكد العتيبي أن مرضى الفشل الكلوي استكملوا علاجهم في مقرات مراكز غسيل الكلى التابعة للجمعية خلال الجائحة على نفس المستوى السابق ولكن مع أعلى درجات التعقيم والحرص على سلامتهم، حرصاً من الجمعية على رضا هذه الفئة الغالية والتي تلقت 9 آلاف جلسة غسيل استفاد منها 239 حالة.

ونوه العتيبي إلى أن البر لم تشمل خدماتها المستفيدين وحسب بل أطلقت عبر “البر .. رعاية ووقاية” مبادرة مجتمعية تطوعية للمساهمة في توعية المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد عبر البوابة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية بمشاركة المؤثرين من كافة التخصصات والتي لاقت رواجاً ومشاهدات بالآلاف.