إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تجهز مدارس ⁧‫الطفولة المبكرة‬⁩ بفصول تشاركية‫

المناطق - الجوف

‬أمّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية، فصول تشاركية وشاشات تفاعلية لمدارس الطفولة المبكرة، ضمن استعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد.

وأوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية الأستاذ سلطان بن رافد الشمري أن الإدارة جهزت 35 فصل تشاركي عبارة عن 1120 كرسي و 280 طاولة مشطوفة و 16 شاشة تفاعلية و 70 دولاب حقائب، مشيراً إلى أن تجهيز الفصول التشاركية هذا العام شمل 26 مدرسة للطفولة المبكرة.