احدث الأخبار

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى وتؤرشف التراث الفلسطيني
أبرز المواد
 وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان تقيم مبادرة التشجير في ضاحية الجوان
منطقة الرياض
 اتفاق عربي صيني على الارتقاء بآليات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرأس الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة
منطقة حائل
 أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية
منطقة الحدود الشمالية
 الصحة : إنهاء معاناة مصاب بكسور عبر عملية نوعية باستخدام تقنية حديثة
أبرز المواد
 وزير الخارجية يُشارك في الاجتماع الوزاري العربي الصيني
أبرز المواد
 إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تجهز مدارس ⁧‫الطفولة المبكرة‬⁩ بفصول تشاركية‫
منطقة الجوف
 بوابة (بر جدة) الالكترونية تسجل 2.7 مليون زيارة وطلب خدمة في فترة قياسية
منطقة مكة المكرمة
 رئيس جامعة المؤسس يطلق العيادات الافتراضية بمركز الخدمات الطبية الجامعي
منطقة مكة المكرمة
 مستفيدو “سكني” يواصلون أعمال البناء في مخطط “درة الجبيلة”
منطقة الرياض
 جامعة الملك خالد تنظم دورة تدريبية عن “البحث العلمي من الفكرة إلى التسويق”
منطقة عسير
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى وتؤرشف التراث الفلسطيني

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى وتؤرشف التراث الفلسطيني

أبرز المواد
وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان تقيم مبادرة التشجير في ضاحية الجوان

وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان تقيم مبادرة التشجير في ضاحية الجوان

منطقة الرياض
اتفاق عربي صيني على الارتقاء بآليات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة

اتفاق عربي صيني على الارتقاء بآليات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة

أبرز المواد
أمير منطقة حائل يرأس الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

أمير منطقة حائل يرأس الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

منطقة حائل

إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تجهز مدارس ⁧‫الطفولة المبكرة‬⁩ بفصول تشاركية‫

إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تجهز مدارس ⁧‫الطفولة المبكرة‬⁩ بفصول تشاركية‫
http://almnatiq.net/?p=881382
المناطق - الجوف

‬أمّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية، فصول تشاركية وشاشات تفاعلية لمدارس الطفولة المبكرة، ضمن استعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد.
وأوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية الأستاذ سلطان بن رافد الشمري أن الإدارة جهزت 35 فصل تشاركي عبارة عن 1120 كرسي و 280 طاولة مشطوفة و 16 شاشة تفاعلية و 70 دولاب حقائب، مشيراً إلى أن تجهيز الفصول التشاركية هذا العام شمل 26 مدرسة للطفولة المبكرة.

روابط ذات صلة

6 عمليات جراحية لحديثي الولادة بمستشفى النساء والولادة بالجوف

6 عمليات جراحية لحديثي الولادة بمستشفى النساء والولادة بالجوف
أمير منطقة الجوف يستقبل مدير عام فرع المالية المعين حديثاً

أمير منطقة الجوف يستقبل مدير عام فرع المالية المعين حديثاً
تكريم أبطال الميدان ونقاط فرز أبرز أحداث اسبوع “هلال الجوف” الماضي

تكريم أبطال الميدان ونقاط فرز أبرز أحداث اسبوع “هلال الجوف” الماضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*