احدث الأخبار

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى وتؤرشف التراث الفلسطيني
أبرز المواد
 وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان تقيم مبادرة التشجير في ضاحية الجوان
منطقة الرياض
 اتفاق عربي صيني على الارتقاء بآليات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرأس الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة
منطقة حائل
 أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية
منطقة الحدود الشمالية
 الصحة : إنهاء معاناة مصاب بكسور عبر عملية نوعية باستخدام تقنية حديثة
أبرز المواد
 وزير الخارجية يُشارك في الاجتماع الوزاري العربي الصيني
أبرز المواد
 إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تجهز مدارس ⁧‫الطفولة المبكرة‬⁩ بفصول تشاركية‫
منطقة الجوف
 بوابة (بر جدة) الالكترونية تسجل 2.7 مليون زيارة وطلب خدمة في فترة قياسية
منطقة مكة المكرمة
 رئيس جامعة المؤسس يطلق العيادات الافتراضية بمركز الخدمات الطبية الجامعي
منطقة مكة المكرمة
 مستفيدو “سكني” يواصلون أعمال البناء في مخطط “درة الجبيلة”
منطقة الرياض
 جامعة الملك خالد تنظم دورة تدريبية عن “البحث العلمي من الفكرة إلى التسويق”
منطقة عسير
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى وتؤرشف التراث الفلسطيني

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى وتؤرشف التراث الفلسطيني

أبرز المواد
وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان تقيم مبادرة التشجير في ضاحية الجوان

وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان تقيم مبادرة التشجير في ضاحية الجوان

منطقة الرياض
اتفاق عربي صيني على الارتقاء بآليات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة

اتفاق عربي صيني على الارتقاء بآليات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة

أبرز المواد
أمير منطقة حائل يرأس الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

أمير منطقة حائل يرأس الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

منطقة حائل

وزير الخارجية يُشارك في الاجتماع الوزاري العربي الصيني

وزير الخارجية يُشارك في الاجتماع الوزاري العربي الصيني
http://almnatiq.net/?p=881385
المناطق - واس

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري العربي الصيني، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية.
وأعرب سموه في بداية كلمته أمام الاجتماع عن الشكر والتقدير لوزيري خارجية الأردن والصين الشعبية، على جهودهما المقدرة لإنجاح انعقاد المنتدى العربي الصيني في دورته التاسعة، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفي مقدمتهم معالي الأمين العام، وفرق العمل العربية والصينية التي حضرت، ومهدت، ويسرت لعقد هذا الاجتماع المهم.
وقال سموه: ” إن التعاون العربي الصيني يزداد قوة، ورسوخًا، وتنوعًا بمرور الأيام، ويستند إلى قواسم مشتركة من احترام الطرفين لمبادئ القانون الدولي، والشرعية الدولية، وسيادة واستقلال الدول، والالتزام بحل النزاعات بالطرق السلمية، والرغبة المشتركة في توسيع وتعميق مجالات التعاون بما يحقق مصالح الأمتين العربية والصينية، وليس غريبًا أن مواقف الصين والدول العربية كثيرًا ما تكون متجانسة في المحافل الدولية، خاصة لجهة ترسيخ دعائم الأمن، والسلم، والرفاه، والنماء لجميع الشعوب، وأحد ثمرات هذا التعاون هي الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد”.
وأضاف سموه أن المملكة العربية السعودية تؤكد على وحدة وسـيادة وسلامة الأراضي العربية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ولا تقبل بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، لذلك تدين المملكة التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، تلك التدخلات التي تلعب دورًا تخريبيًا من خلال دعمها للميليشيات الإرهابية المسلحة، وتأجيجها للانقسامات الطائفية، والعرقية، وهذه التدخلات تتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي.
وجدد سموه تأكيد الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها ومبدأ الصين الواحدة، وتثمينها عالياً المواقف الصينية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولمبادرة السلام العربية وحل الدولتين، وكذلك المواقف المؤكدة على احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وقال سمو وزير الخارجية : كما ننظر بكل تقدير لأفكار فخامة الرئيس “تشي جين بينج” المدركة للمصير المشترك للبشرية، وللمبادرات الطموحة للحزام والطريق، التي من شأنها تحقيق مستويات عليا من التعاون والتنمية والمصالح المشتركة.
وأوضح سموه أن المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، تجمعهما علاقات صداقة متنامية تتطور في المجالات كافة، وتؤسس لشراكة استراتيجية شاملة، مشيراً إلى أن الصين الشعبية هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة، وتمثل ثلاثة عشر بالمئة من مجموع صادرات المملكة، وخمسة عشر بالمئة من مجموع واردات المملكة، ويتبنى البلدان داخل مجموعة العشرين نهجًا إيجابيًا، يدعم الانفتاح والتعاون متعدد الأطراف، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وعد سمو وزير الخارجية اجتماع اليوم خطوة إضافية لتدعيم التعاون العربي الصيني في مجالاته المختلفة، وقال : إننا سنسعى قريبًا إلى تتويج هذا النجاح بعقد قمة عربية صينية ستستضيفها المملكة العربية السعودية بإذن الله.

روابط ذات صلة

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى وتؤرشف التراث الفلسطيني

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى وتؤرشف التراث الفلسطيني
وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان تقيم مبادرة التشجير في ضاحية الجوان

وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان تقيم مبادرة التشجير في ضاحية الجوان
اتفاق عربي صيني على الارتقاء بآليات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة

اتفاق عربي صيني على الارتقاء بآليات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*