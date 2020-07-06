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منطقة الرياض

أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية

أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية
http://almnatiq.net/?p=881390
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، اجتماع لجنة السلامة المرورية بالمنطقة, بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني, ومديري الإدارات الحكومية.
وفي مستهل الاجتماع أكد سموه ضرورة بناء قاعدة بيانات شاملة وحديثة ودقيقة لكافة الحوادث من جهة مواقعها وأسبابها البشرية والتخطيطية ومصابيها ووفياتها وخسائرها المادية والبشرية ونسبة إشغالها للأسرة في المستشفيات إلى غير ذلك من البيانات، وتحليلها بشكل مستمر للوصول لمواطن الخلل والأسباب الرئيسية ومعالجتها أولاً بأول وقياس أثر المعالجات على خفض الحوادث وأضرارها.
وبين سموه أهمية العمل المخطط القائم على الرصد والمتابعة المستمرة لأسباب تدني السلامة المرورية وأسباب الارتقاء بها، مشددًا على ضرورة التنفيذ المتقن بروح المسؤولية والمبادرة والتنسيق والتكامل، لافتًا النظر لضرورة اعتماد مؤشرات قياس مستوى السلامة المرورية الدقيقة والمتكاملة التي تعكس الواقع بكل وضوح وشفافية بما يمكن اللجنة من قياس نتائج وفوائد الخطط والجهود والإمكانات المبذولة.
كما شدد سموه على وجوب تضافر جهود كافة الجهات المعنية للحد من حوادث السيارات والإصابات وهدر الأرواح والآثار الاقتصادية والاجتماعية، مبينًا سموه أن العمل المخطط التكاملي المُقاس والمتطور هو السبيل الأمثل لتحقيق ما ننشده جميعًا من وراء رفع مستوى المرورية.
ووجه سموه اللجنة بمواصلة عملها في نشر ثقافة السلامة المرورية وفق أحدث نظريات التواصل والاقناع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل دور التوعية والتركيز على فئة الشباب لبناء قاعدة متينة من السائقين الواعين بأهمية تعليمات السلامة، والحرص على تفعيل البرامج والمبادرات المتنوعة، لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة ، من خلال تنفيذ الحلول الهندسية في مواقع النقاط السود ،وتحليل مسببات الحوادث الجسيمة بما يضمن تحسين السلامة المرورية .
ونوه سموه بحرص واهتمام القيادة الحكيمة – أيدها الله – بتحقيق مفهوم السلامة المرورية، حمايةً للأرواح والممتلكات، وتخفيفاً مما تسببه الحوادث على اختلاف درجاتها من معاناة وألم، وخسائر في النفس والمال .
وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .

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