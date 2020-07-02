أمير منطقة حائل يرأس الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل عبر الاتصال المرئي اليوم الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة ووكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ.

وفي مستهل الاجتماع نوه سمو أمير منطقة حائل بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من دعم لبرامج الإسكان عموماً ومنتجات الإسكان التنموي في مناطق المملكة ومنطقة حائل، مشيداً سموه بجهود وزارة الإسكان وفرعها بالمنطقة، مؤكداً على أهمية التوسع في الخدمات المقدمة للمستفيدين والعمل على تحقيق متطلباتهم.

بعد ذلك تم تقديم عرض لجهود وكالة الإسكان التنموي بالوزارة وآليات العمل القادمة لخدمة المستفيدين، حيث اطلع المجتمعون على عرض الإسكان التعاوني ونظام الجمعيات التعاونية واللوائح التنظيمية وآليات تأسيس جمعية للإسكان التنموي بالمنطقة.

حضر الإجتماع وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشئون التنموية صالح بن صالح المطيري ومديرعام فرع الإسكان بالمنطقة المهندس فوزان الفوزان والمدير التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل فؤاد الغضاب ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد وعدد من المسئولين.