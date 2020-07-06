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الطيران المدني: رجوع 55 ألف سعودي وسعودية عبر “عودة آمنة”

الطيران المدني: رجوع 55 ألف سعودي وسعودية عبر “عودة آمنة”

أبرز المواد

الطيران المدني: رجوع 55 ألف سعودي وسعودية عبر “عودة آمنة”

الطيران المدني: رجوع 55 ألف سعودي وسعودية عبر “عودة آمنة”
http://almnatiq.net/?p=881416
المناطق - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني السعودي إبراهيم الروساء، أن الرحلات الداخلية أتت بعد قرار استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، وباستخدام الناقلات الوطنية، مشيرًا إلى عودة 55 ألف مواطن ومواطنة منذ أبريل الماضي، عبر مبادرة «عودة آمنة».

وأوضح الروساء في مقابلة مع العربية، أن التشغيل كان تدريجيًّا، استجابة مع الدليل الإرشادي الموجه للمسافرين والعاملين في المطارات في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية من لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي داخل المطار والاستخدام الإلكتروني للتذاكر والتعاملات النقدية.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني أعداد المسافرين على متن الناقلات الوطنية منذ استئناف الطيران الداخلي؛ حيث سافر أكثر من 750 ألف شخص بين مختلف مدن المملكة عبر 9700 رحلة، وذلك منذ الـ31 من شهر مايو الماضي.

أما فيما يتعلق بمبادرة «عودة آمنة» التي يعود بموجبها المواطنون السعوديون الراغبون من الخارج، فقد أعادت 55 ألف مواطن ومواطنة منذ انطلاقها في الـ5 من أبريل.

وكانت الهيئة قد سخرت إمكاناتها واتخذت جميع التدابير والإجراءات في مطارات المملكة الدولية: «مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة».

كما شملت مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم، ومطار حائل الدولي؛ حيث قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنيّة على جدولة الرحلات المخصصة لخطة عودة المواطنين والعمل على توزيع أوقات الرحلات، وذلك بالترتيب والتنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية.

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