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هيئة تقويم التعليم والتدريب تطبق الاختبار المهني لمهندسي شركة “أرامكو”

هيئة تقويم التعليم والتدريب تطبق الاختبار المهني لمهندسي شركة “أرامكو”
http://almnatiq.net/?p=881431
المناطق - واس

أنهت هيئة تقويم التعليم والتدريب من تطبيق الاختبار المهني “عن بُعد” لأكثر من 120 مهندسا من شركة “أرامكو” في مختلف مناطق المملكة، وذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للمهندسين والأكاديمية الفنية للخدمات التقنية في شركة أرامكو السعودية.
وقامت هيئة تقويم التعليم بإجراء اختبار تجريبي لتهيئة المختبرين على مدى يومين قبل الاختبار الفعلي وذلك باستخدام منصة إلكترونية توفر المراقبة الحية عن طريق الكاميرا الأساسية في جهاز المختبِر، وأخرى ثانوية في جهاز الجوال، لتوفير تغطية كاملة للبيئة المحيطة للمختبِر، مستخدمة لتحقيق ذلك تقنية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المراقبة، ومراجعة الجودة التي تتم يدوياً، وعملية التسجيل ونتائج التطبيق للاختبار.
يذكر أن هذه التجربة تعد الأولى من نوعها في تطبيق اختبارات الهيئة السعودية للمهندسين عن بعد في المملكة حيث أجري الاختبار على فترتين الأولى اختبارًا عامًا لمدة ثلاث ساعات بدأت من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة، تلتها مباشرة فترة ثانية للاختبار التخصصي استمرت لثلاث ساعات أخرى.
واشتملت التخصصات على الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، والمدنية، إضافة للهندسة الكيميائية، والصناعية، وبعض التخصصات الأخرى.

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