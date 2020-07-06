احدث الأخبار

جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 8 برامج ماجستير بالتعاون مع جامعة المستقبل
منطقة القصيم
 هيئة تقويم التعليم والتدريب تطبق الاختبار المهني لمهندسي شركة “أرامكو”
أبرز المواد
 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
أبرز المواد
 وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز 130 ألفا
أبرز المواد
 حرس الحدود بمنطقة تبوك يحبط محاولة تهريب (280) ألف حبة كبتاجون ونحو سبعة كيلوجرام من مادة الأفيون المخدر
محليات
 وزير البيئة: أحكام نظام المياه ستُطَبَّقُ على الجميع في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة
أبرز المواد
 الطيران المدني: رجوع 55 ألف سعودي وسعودية عبر “عودة آمنة”
أبرز المواد
 هيئة الترفيه تعلن البرتوكولات الصحية للعروض الحية بالمطاعم والمقاهي
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى وتؤرشف التراث الفلسطيني
أبرز المواد
 وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان تقيم مبادرة التشجير في ضاحية الجوان
منطقة الرياض
 اتفاق عربي صيني على الارتقاء بآليات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرأس الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة
منطقة حائل
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 8 برامج ماجستير بالتعاون مع جامعة المستقبل

جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 8 برامج ماجستير بالتعاون مع جامعة المستقبل

منطقة القصيم
هيئة تقويم التعليم والتدريب تطبق الاختبار المهني لمهندسي شركة “أرامكو”

هيئة تقويم التعليم والتدريب تطبق الاختبار المهني لمهندسي شركة “أرامكو”

أبرز المواد
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

أبرز المواد
وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز 130 ألفا

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز 130 ألفا

أبرز المواد

جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 8 برامج ماجستير بالتعاون مع جامعة المستقبل

http://almnatiq.net/?p=881434
المناطق / بريدة

أعلنت جامعة القصيم، ممثلة في عمادة الدراسات العليا، وبالتعاون مع جامعة المستقبل، عن بدء التقديم الإلكتروني، على برامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير، للعام الدراسي الجامعي 1442هـ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21/11/1441هـ، وحتى يوم السبت الموافق 27/11/1441هـ، علماً بأن عدد البرامج المتاحة للتقديم 8 برنامجً في الدراسات العليا للماجستير في عدة تخصصات، حيث يمكن للراغبين في التقديم على هذه البرامج معرفة شروط القبول والتسجيل في البرامج المتاحة عبر موقع الجامعة الإلكتروني على الرابط التالي: https://gsd.qu.edu.sa/content/news/152.

وتشتمل التخصصات المتاحة في هذه البرامج، التي سيتم تقديمها في مقر جامعة المستقبل في الفترة المسائية بناءً على الاتفاقية المبرمة بين الجامعتين، برنامج الماجستير في الأنظمة، والآداب في الخدمة الاجتماعية، والآداب في علم الاجتماع، إضافة إلى برنامج الماجستير في العلوم في إدارة الأعمال، والعلوم في الرياضيات، والعلوم في الرياضيات التطبيقية، والعلوم في علوم الحاسب، والعلوم في أمن المعلومات (الأمن السيبراني).

ويشترط للقبول في الدراسات العليا في الماجستير، أن يحصل المتقدم على درجة في اختبار القدرات العامة للجامعيين قبل انتهاء فترة التقديم والذي يعقده المركز الوطني للقياس والتقويم، وأن يكون المتقدم سعودياً أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين، وأن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقا طبياً، مع دفع الرسوم الدراسية المقررة لكل برنامج، وتقديم توصيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه، إضافة إلى رفع المستندات التالية على الموقع عند تعبئة البيانات في موقع الجامعة: وثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وتوصيتان أكاديميتان، والهوية الوطنية.

روابط ذات صلة

جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 8 برامج ماجستير بالتعاون مع جامعة المستقبل

جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 8 برامج ماجستير بالتعاون مع جامعة المستقبل
أمير القصيم يستقبل الشبانات بمناسبة تكليفه مديراً لفرع هيئة الأمر بالمعروف

أمير القصيم يستقبل الشبانات بمناسبة تكليفه مديراً لفرع هيئة الأمر بالمعروف
أمير القصيم يدشن مبادرة الوقف التعليمي بين الإمارة والتعليم

أمير القصيم يدشن مبادرة الوقف التعليمي بين الإمارة والتعليم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*