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لن يمر بقطر.. 15 مليار دولار تكلفة مشروع “قطار الخليج” الضخم

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لن يمر بقطر.. 15 مليار دولار تكلفة مشروع “قطار الخليج” الضخم

لن يمر بقطر.. 15 مليار دولار تكلفة مشروع “قطار الخليج” الضخم
http://almnatiq.net/?p=881437
المناطق - الرياض

أفادت وكالة بلومبرج، أن مشروع قطار بقيمة 15 مليار دولار يربط بين دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن يبدأ العمل في عام 2023.

وقالت مستشهدة بتفاصيل جديدة عن الجدول الزمني التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن المرحلة الأولى من مشروع سكة ​​حديد الخليج، التي من المتوقع أن تنتهي في ذلك العام، ستربط السعودية والإمارات وعمان. ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية التي تربط السعودية والكويت والبحرين في عام 2025.

وقال مصادر مطلعة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه “يعرف باسم قطار الخليج لنقل السياح والركاب وتيسير الحركة التجارية بين دول المجلس، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى 15 مليار دولار أمريكي”، لافته إلي أن مشروع السكة الحديدية المنتظر الذي سيربط جميع دول الخليج، ولن يمر من قطر.

وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بدول المجلس خليفة العبري قد أكد في جلسة حوارية عبر الإنترنت أن القطار الخليجي من شأنه تسهيل انتقال السلع كافة بين دول المنطقة، مؤكدا أن الربط الكهربائي من المشاريع المهمة في مشاريع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وأشار إلى أن هذا المشروع بدأ منذ تأسيس هيئة الربط الكهربائي في 2001، ويعد من المشاريع المهمة التي ستحقق العديد من الفوائد لدول مجلس التعاون.

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