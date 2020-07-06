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“التجارة” تواصل جولاتها الرقابية لضبط المخالفات التجارية ومراقبة الأسعار

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“التجارة” تواصل جولاتها الرقابية لضبط المخالفات التجارية ومراقبة الأسعار

“التجارة” تواصل جولاتها الرقابية لضبط المخالفات التجارية ومراقبة الأسعار
http://almnatiq.net/?p=881440

تواصل وزارة التجارة تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لضبط المخالفات التجارية، ومتابعة أسعار السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية.

وأكدت الوزارة متابعتها الدائمة لوفرة المنتجات وتعدد مورديها وبدائلها لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك، إضافة إلى ضبط حالات التلاعب والمغالاة في الأسعار، والتأكد من تضمين الفواتير كافة البيانات الأساسية، وعدم وجود اختلاف في سعر الرف عن الكاشير.

وتشمل الجولات الرقابية المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة، وتستهدف رصد وضبط أي ممارسات تجارية مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وفرض العقوبات المنصوص عليها بشكل فوري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط :https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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