احدث الأخبار

شرطة الرياض: القبض على شخص اقتحم متجراً بالمجمعة وأطلق عياراً نارياً دون وقوع إصابات بعد مشادة كلامية مع البائع
منطقة الرياض
 “التجارة” تواصل جولاتها الرقابية لضبط المخالفات التجارية ومراقبة الأسعار
أبرز المواد
 لن يمر بقطر.. 15 مليار دولار تكلفة مشروع “قطار الخليج” الضخم
أبرز المواد
 جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 8 برامج ماجستير بالتعاون مع جامعة المستقبل
منطقة القصيم
 هيئة تقويم التعليم والتدريب تطبق الاختبار المهني لمهندسي شركة “أرامكو”
أبرز المواد
 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
أبرز المواد
 وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز 130 ألفا
أبرز المواد
 حرس الحدود بمنطقة تبوك يحبط محاولة تهريب (280) ألف حبة كبتاجون ونحو سبعة كيلوجرام من مادة الأفيون المخدر
محليات
 وزير البيئة: أحكام نظام المياه ستُطَبَّقُ على الجميع في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة
أبرز المواد
 الطيران المدني: رجوع 55 ألف سعودي وسعودية عبر “عودة آمنة”
أبرز المواد
 هيئة الترفيه تعلن البرتوكولات الصحية للعروض الحية بالمطاعم والمقاهي
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تصدر أضخم كتاب توثيقي مصور عن القدس والمسجد الأقصى وتؤرشف التراث الفلسطيني
أبرز المواد
شرطة الرياض: القبض على شخص اقتحم متجراً بالمجمعة وأطلق عياراً نارياً دون وقوع إصابات بعد مشادة كلامية مع البائع

شرطة الرياض: القبض على شخص اقتحم متجراً بالمجمعة وأطلق عياراً نارياً دون وقوع إصابات بعد مشادة كلامية مع البائع

منطقة الرياض
“التجارة” تواصل جولاتها الرقابية لضبط المخالفات التجارية ومراقبة الأسعار

“التجارة” تواصل جولاتها الرقابية لضبط المخالفات التجارية ومراقبة الأسعار

أبرز المواد
لن يمر بقطر.. 15 مليار دولار تكلفة مشروع “قطار الخليج” الضخم

لن يمر بقطر.. 15 مليار دولار تكلفة مشروع “قطار الخليج” الضخم

أبرز المواد
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 8 برامج ماجستير بالتعاون مع جامعة المستقبل

جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 8 برامج ماجستير بالتعاون مع جامعة المستقبل

منطقة القصيم

شرطة الرياض: القبض على شخص اقتحم متجراً بالمجمعة وأطلق عياراً نارياً دون وقوع إصابات بعد مشادة كلامية مع البائع

شرطة الرياض: القبض على شخص اقتحم متجراً بالمجمعة وأطلق عياراً نارياً دون وقوع إصابات بعد مشادة كلامية مع البائع
http://almnatiq.net/?p=881444
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص اقتحم متجرٍ للتموينات بمحافظة المجمعة وبحوزته سلاح ناري من نوع رشاش، وأطلق عياراً نارياً – دون وقوع إصابات – ولله الحمد- ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه تبين أنه أقدم على ذلك بعد مشادة كلامية بينه وبين البائع بخصوص شراء منتجٍ تبغي، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة .

روابط ذات صلة

وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان تقيم مبادرة التشجير في ضاحية الجوان

وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان تقيم مبادرة التشجير في ضاحية الجوان
وزير الخارجية يُشارك في الاجتماع الوزاري العربي الصيني

وزير الخارجية يُشارك في الاجتماع الوزاري العربي الصيني
مستفيدو “سكني” يواصلون أعمال البناء في مخطط “درة الجبيلة”

مستفيدو “سكني” يواصلون أعمال البناء في مخطط “درة الجبيلة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*