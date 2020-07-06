فرع وزارة “الموارد والتنمية” بتبوك ينفذ عدداً من الجولات التفتيشية بالمنطقة

المناطق- تبوك:

نفذ فرع وزارة المورد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ممثلاً بإدارة التفتيش اليوم عددا من الزيارات التفتيشية على عدد من المنشآت والمراكز التجارية بالمنطقة .

وهدفت الحملة على المحلات التجارية بمختلف أنشطتها إلى التأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها ولوائحها بالإضافة إلى تعزيز وتحسين بيئة العمل وتطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

وأشار مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منيف بن هابس الحربي إلى حرص الوزارة على تنظيم وضبط سوق العمل وتفعيل الدور الرقابي بشكل مستمر يضمن الالتزام الدائم بأنظمة العمل ولوائحه داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق ” معاً للرصد” عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) .

