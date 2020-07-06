بلدية محافظة دومة الجندل تواصل أعمالها لتحسين المشهد الحضري

المناطق - الجوف

كثفت بلدية محافظة دومة الجندل جهودها في أنحاء المحافظة بالاستمرار في تنفيذ أعمالها لتحسين المشهد الحضري و إزالة التلوث البصري .. وتأتي هذه الأنشطة للحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة وإزالة أي ملوث بصري سواء في الشوارع العامة أو الطرقات الداخلية وأمام المنازل والأحياء ، حيث تقوم الفرق المختصة بقسم الخدمات وصحة البيئة برفع الأنقاض ومخلفات البناء من جميع أنحاء محافظة دومة الجندل .

وتهتم بلدية المحافظة بتنفيذ جميع الاعمال وبإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس فهد إبراهيم العنزي الذي أكد أن أعمال النظافة نتج عنها رفع حوالي 3200 طن من الأنقاض والنفايات مجهولة المصدر داخل الأحياء وفي أطراف المدينة ضمن الخطة التي وضعتها البلدية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري .

وأشار العنزي على أهمية دور المواطن للحفاظ على النظافة العامة والحد من التشوهات البصرية من خلال تقيدهم بالإجراءات وحث الجميع على التعاون مع الفرق الميدانية بالبلدية والإبلاغ عن أي ملاحظة ومخالفة على الرقم 940