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الاتفاق يستعد لاستكمال الموسم بـ4 وديات.. ويتدرب على فترتين
http://almnatiq.net/?p=881459
المناطق - الدمام

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أربع مواجهات ودية ضمن البرنامج الإعدادي للفريق تحضيراً لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم ‪2019/2020
حيث يستهل النواخذة أولى مواجهاتهم الودية مع الباطن يوم الجمعة 10 يوليو، يستضيفون بعدها الخليج يوم الأربعاء 15 يوليو، بعد ذلك يلاقي الاتفاق فريق الثقبة يوم السبت 18 يوليو، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة القادسية يوم الجمعة 24 يوليو.
ميدانياً رفع المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي من وتيرة تحضيرات فريقه اليوم الاثنين، وذلك من خلال إجراء التدريبات على فترتين صباحية ومسائية.
وكان التدريب الصباحي الذي أقيم في أحد المراكز الصحية الخارجية بالدمام قد تركز على تقوية العضلات، فيما اشتمل التدريب المسائي الذي أقيم على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق على تدريبات وقائية، طبق بعدها لاعبو الفريق عدداً من الجمل التكتيكية، حيث تركز خلالها على التمرير وإنهاء الهجمة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتنفيذ تدريب الاستحواذ وافتكاك الكرة في أقصر مدة، واختتم المران بمناورة جادة على ثلث الملعب.

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