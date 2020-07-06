بلدي أشواق بتبوك يتابع سير المشروعات البلدية ونسب إنجازها

المناطق- تبوك:

ناقش المجلس البلدي بمركز أشواق التابع لمنطقة تبوك متابعة سير المشروعات البلدية الجاري تنفيذها بالمركز والقرى والهجر التابعة والنسب التي وصلت إليها في مراحل الإنجاز.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 64 الذي عقده المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس عيد بن فريح الحويطي وبحضور رئيس بلدية أشواق المهندس عبدالرحمن بن فهد العنزي وأعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على ما اتخذته بلدية المركز من إجراءات احترازية ووقائية خاصة بالتطهير والتعقيم وأعمال خاصة بالنظافة إضافة للجولات الرقابية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كما نوقش عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الاجتماعات ومنها الرفع لبلدية المركز بعد الموافقة على عدد من الاقتراحات التي قدمت من أعضاء المجلس.