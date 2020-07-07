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الدوري الإيطالي.. ميلان ويوفنتوس وجهاً لوجه في قمة مباريات المرحلة 31

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الدوري الإيطالي.. ميلان ويوفنتوس وجهاً لوجه في قمة مباريات المرحلة 31

الدوري الإيطالي.. ميلان ويوفنتوس وجهاً لوجه في قمة مباريات المرحلة 31
http://almnatiq.net/?p=881482
المناطق - الرياض

يصطدم يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية ومتصدر الترتيب بمضيفه ميلان في قمة مباريات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء.
وحقق يوفنتوس العلامة الكاملة لمبارياته الأربع التي خاضها في البطولة منذ استئنافها بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعليق نشاطها نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد منتصف شهر مارس الماضي، فيما حقق ميلان ثلاثة انتصارات وتعادلاً وحيداً.
وقدّم ميلان السبت في المرحلة السابقة هدية غالية ليوفنتوس بالفوز على ملاحقه لاتسيو بثلاثية نظيفة، ما منح “السيدة العجوز” فارقاً مريحاً في جدول الترتيب بلغ سبع نقاط.
ويتصدر اليوفي الترتيب برصيد 75 نقطة، مقابل 68 للاتسيو الذي يواجه ليتشي الثامن عشر برصيد 25 نقطة.
ويعوّل مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري في معركة الحصول على اللقب التاسع على التوالي للفريق ولقبه الشخصي الأول في الـ”سيري أ” على الثنائي المتألق البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا اللذين سجلا سوياً في المباريات الأربعة الماضية.
في المقابل يطمح ميلان السابع برصيد 46 نقطة للدخول في المنافسة على التأهل إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بعدما بات حلم المشاركة في دوري أبطال أوروبا صعب المنال نتيجة لابتعاده بـ17 نقطة عن اتالانتا الرابع آخر المراكز المؤهلة للمسابقة الكبرى.
وسبق للفريقين أن تواجها سابقاً 232 مرة في جميع المسابقات الرسمية محلياً وخارجياً، حيث كانت الأفضلية ليوفنتوس الذي فاز 91 مرة، مقابل 66 للميلان وكان التعادل حاضراً في 75 مباراة، كانت حصيلتها 330 هدفاً ليوفنتوس و295 هدفاً للميلان.

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