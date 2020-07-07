الدوري الإنجليزي.. ليستر سيتي يواجه خطر التخلي عن المركز الثالث

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يواجه ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي عام 2016 خطر التخلي عن المركز الثالث عندما يحل ضيفاً على ارسنال في افتتاح المرحلة الـ 34 الثلاثاء.

ويملك ليستر سيتي 58 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن تشلسي الذي يلعب خارج ملعبه ضد جاره اللندني كريتسال بالاس.

وبعد أن حصد نقطتين فقط من أصل 9 ممكنة في مبارياته الثلاث الأولى بعد استئناف الدوري منتصف الشهر الماضي، استعاد ليستر سيتي نغمة الانتصارات في نهاية الأسبوع بفوزه الصريح على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة بينها هدفان لمهاجمه جيمي فاردي متصدر ترتيب الهدافين برصيد 21 هدفاً رافعاً رصيده إلى 101 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مسيرته.

ويواجه ليستر مباريات قوية في الأمتار الأخيرة من الموسم الحالي، بالإضافة إلى مواجهة المدفعجية الثلاثاء، وسيواجه أيضاً كلاً من توتنهام وشيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد توالياً في المراحل الثلاث الأخيرة.

في المقابل، حقق ارسنال فوزاً ثميناً خارج ملعبه ضد ولفرهامبتون العنيد بهدفين نظيفين ليحتفظ بأمل ضئيل في انتزاع بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكان الفوز الرابع توالياً لارسنال في مختلف المسابقات بعد خسارتين متتاليتين بعد الاستئناف ضد مانشستر سيتي 0-3 وبرايتون 1-2.

وقال مدربه الاسباني ميكل ارتيتا الذي حل بدلاً من مواطنه اوناي ايمري هذا الموسم “نحاول الفوز في كل مباراة وبالتالي لا مجال للخطأ، فوزنا على ولفرهامبتون كان الأهم لنا خلال هذه الفترة من المباريات المضغوطة لا سيما بأن المنافس يحقق عروضاً جيدة طوال الموسم”.