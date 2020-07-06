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أمانة الجوف: إنجاز 90 % من المدخل الشمالي لمدينة سكاكا

أمانة الجوف: إنجاز 90 % من المدخل الشمالي لمدينة سكاكا

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أمانة الجوف: إنجاز 90 % من المدخل الشمالي لمدينة سكاكا

أمانة الجوف: إنجاز 90 % من المدخل الشمالي لمدينة سكاكا
http://almnatiq.net/?p=881500
الجوف - محمد الحسن

أوضحت أمانة منطقة الجوف أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير المدخل الشمالي لمدينة سكاكا بلغت 90 % ، ويمتد المشروع على مسافة 2450 متر طولي، وأبانت أن أعمال القطاع الأول للمشروع شملت تركيب 169 عامود إنارة بطول 14 و 12 متر، إلى جانب زراعة 950 شجرة، وسفلتة 65 ألف متر مربع.
أما القطاع الثاني في المشروع فيشمل تركيب 144 عامود إنارة وغرس 740 شجرة، وسفلتة حوالي 54 ألف متر مربع.

وأكدت الأمانة حرصها على تنفيذ المشروع وفق أفضل المواصفات الفنية واشتراطات السلامة والجودة وفي إطار الجدول الزمني المعتمد، لخدمة المواطنين ، وبمتابعة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان الذي وجه بسرعة تنفيذ كافة المشروعات ومعالجة أي عقبات إن وجدت، حسب المواصفات المعتمدة، لتحقيق أهداف الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومستهدفات رؤية المملكة 2030  لتقديم أفضل الخدمات بالقطاع البلدي .

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