الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المناطق - واس

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البلاد سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس.

وأوضحت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج وإن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابة. ولم تسجل البلاد أيضا أي حالات وفاة جديدة.

ورصدت الصين أيضا 15 إصابة جديدة دون أعراض، صعودا من 11 حالة في اليوم السابق.

وحتى أمس الاثنين بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83565 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 حالة.