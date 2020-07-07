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بومبيو : ندرس حظر تطبيقات التواصل الصينية

بومبيو : ندرس حظر تطبيقات التواصل الصينية
http://almnatiq.net/?p=881514
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بما في ذلك تطبيق “تيك توك”.

وقال بومبيو في مقابلة مع “فوكس نيوز” Fox News: “لا أريد أن استبق الرئيس (دونالد ترمب) لكنه أمر ندرسه”.

تأتي تصريحات بومبيو أيضا وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بسبب تعامل بكين مع تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تتخذها في هونج كونج والحرب التجارية المستمرة منذ نحو عامين.

وأثار مشرعون أميركيون مخاوف تتعلق بالأمن القومي إزاء تعامل “تيك توك” مع بيانات المستخدمين، وقالوا إنهم يشعرون بالقلق حيال القوانين الصينية التي تتطلب من الشركات المحلية “دعم عمل المخابرات التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني والتعاون معها”.

وذكرت “رويترز” يوم الاثنين أن تطبيق “تيك توك” قرر الخروج من سوق هونغ كونغ في غضون أيام.

وتم تنزيل “تيك توك” على الصعيد العالمي أكثر من ملياري مرة من خلال متاجر تطبيقات آبل وغوغل بعد الربع الأول من هذا العام، وذلك وفقًا لبيانات شركة التحليلات (Sensor Tower).

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