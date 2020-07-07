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مجلس عشائر سوريا يدعو لتحرير سوريا من “الاحتلال التركي والأمريكي” ويحذر “قسد”

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مجلس عشائر سوريا يدعو لتحرير سوريا من “الاحتلال التركي والأمريكي” ويحذر “قسد”

مجلس عشائر سوريا يدعو لتحرير سوريا من “الاحتلال التركي والأمريكي” ويحذر “قسد”
http://almnatiq.net/?p=881517
المناطق - وكالات

دعا مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية أبناء العشائر من كل مكونات الجزيرة السورية، للالتحاق بصفوف المقاومة الشعبية لـ”تحرير تراب سوريا المقدس من الدنس الأمريكي والتركي”.

وشدد المجلس في بيان مساء أمس الاثنين، على ضرورة مراجعة “المراهنين على المحتلين حساباتهم والعودة لسوريتهم الأصيلة قبل فوات الأوان والالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري لاستكمال تحرير تراب سوريا وتخليصها من حالة الإرهاب والفوضى”.

ووصف البيان مليشيات “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” بأنها “عميلة للاحتلال الأمريكي”، داعيا إياها إلى عدم “الانخراط في المشروع الأمريكي وتنفيذ أهدافه في حصار شعبنا ومنع الحل السياسي وإعادة الإعمار لاسيما أن الحلف الأمريكي التركي يستهدف كل أبناء سوريا واحتلال مزيد من الأراضي ونهب ثروات بلادنا الإستراتيجية”، مشددا على أن “بقاء هذه المليشيات خارج الصف الوطني سيحملها المسؤولية التاريخية والأخلاقية في ضياع أي شبر من أراضي سوريا”.

وحذر البيان “قسد” من التمادي بارتكاب الانتهاكات بحق المكون العربي لما له من تداعيات خطرة على السلم الأهلي، وضرورة وقف تجنيد أبناء المنطقة بالقوة لحماية الاحتلال الأميركي وغيره، محملا تلك المليشيات المسؤولية المباشرة عن أرواحهم.

وطالب بضرورة التوجه إلى دمشق من أجل توحيد البنادق لتحرير عفرين وجرابلس ورأس العين وإدلب من براثن المحتلين، داعيا كل المكونات إلى وقف مهنة الارتزاق لمصلحة حماية المحتل الأمريكي وأن تكون البنادق إلى جانب المقاومة الشعبية لطرد الأمريكي واستهدافه وضرب كل قواته غير الشرعية.

 

 

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