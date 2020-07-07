أمير القصيم يتفقد “إسكان الرس” ويطلع على عدد من نماذج المباني المنفذة

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، مشروع إسكان الرس، أحد مشاريع وزارة الإسكان في المنطقة والتي تأتي ضمن 10 مشاريع أخرى تتوزع في مختلف المحافظات، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة القصيم أحمد بن عبدالله المرشد , وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي , والمشرف على الشؤون التنموية بإمارة المنطقة فهد الدبيخي , ومحافظ الرس حسين العساف , ومسؤولي القطاعات الأمنية والحكومية بالمحافظة

واطلع سموه على الوحدات السكنية في المشروع البالغ عددها 94 فيلا، مستمعاً لشرح مفصل من قبل مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة عن جهود الوزارة عبر توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية لتلبية الطلب فيها , إلى جانب إطلاق مجموعة من الخدمات والتسهيلات المتنوعة لتمكين أبناء المنطقة من تملك المساكن الملائمة لتحقيق مستهدفات برنامج “اسكان” أحد برامج رؤية المملكة 2030 لرفع نسب تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030م.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما يقدم من خدمات سكنية متنوعة في الوزارة , مؤكداً على أن قطاع الإسكان يحظى بدعم واهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله -، منوّهاً بجهود وزارة الإسكان، وعملها المستمر على إتاحة الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم رغبات الأسر وقدراتهم.

حيث يُعتبر مشروع إسكان الرس أحد 10 مشاريع في منطقة القصيم، ويقع على مساحة إجمالية تتجاوز 245 ألف متر مربع، وتبدأ مساحة أرض الوحدات من 600م ومسطح البناء من 245 متر مربع، بأسعار تبدأ من 428 ألف ريال وقسط شهري 1783 ريال ، ويمكن حجزها والإطلاع عليها عبر تطبيق سكني أو على الرابط : https://sakani.housing.sa/ all-projects-map.