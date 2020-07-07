أمير القصيم يزور الرس ويتفقد مشروع مستشفى الولادة والأطفال ونادي الطيران

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, مساء امس , مشروع مستشفى الولادة والأطفال ومشروع نادي الطيران السعودي خلال زيارته اليوم لمحافظة الرس , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي , والمشرف على الشؤون التنموية بإمارة المنطقة فهد الدبيخي , ومحافظ الرس حسين العساف , ورئيس التجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع , ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس عضو لجنة الاستثمار بالمنطقة فايز بن ذعار الحربي , ومسؤولي القطاعات الأمنية والحكومية بالمحافظة.

حيث اطلع سموه فور وصوله على مشروع مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الرس , مستمعاً لشرح مفصل من قبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع عن تفاصيل المشروع والذي تبلغ تكلفته 326.686.471 ريال ، وتبلغ سعته السريرية 200 سرير ويعد احد المشاريع الصحية الجديدة بالمنطقة ، الذي يأتي تحت اشراف ومتابعة وزارة الصحة ، لتوفير افضل الخدمات الصحية للمواطنين , بالإضافة إلى نسب الانجاز والمراحل الانشائية التي يشهدها المشروع حاليا, مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم دعمه ومتابعته الدائمة لتنفيذ كافة المشاريع التنموية الخادمة للمنطقة وأبناءها.

بعد ذلك توجه سموه للإطلاع على خطوات تنفيذ مشروع نادي الطيران السعودي, والمقام على مساحة 17,600,000 مليون متر مربع , مستمعاً لشرح مفصل من قبل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس فايز الحربي عن خطوات تنفيذ المشروع والمنفذ بطول 4350م وعرض 4000م, ويشتمل على عدد من الخدمات المقدمة للطيران المظلي والنزل الريفية وموقع للتدريب على الطيران واكاديمية مخصصة للطيران, بالإضافة إلى مقر لصالة الصيانة, ومهاجع للطائرات, مضيفاً لسموه أن الجهود التي تقدمها إدارة النقل وبلدية المحافظة والغرفة التجارية , ستكرس تكاملاً لإنشاء واستكمال النادي لخدمة محبي هذه الهواية, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه ومتابعته الدائمة لخدمة هواة هذه الرياضة من أبناء المنطقة.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أن هذا اليوم هو من الأيام السعيدة عبر زيارته لمحافظة الرس للاطلاع على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية من خلال مستشفى الولادة والأطفال ومشروع نادي الطيران السعودي , مشيراً سموه على أن هذه المشاريع سيتم استكمالها في القريب العاجل لما تلقاه المنطقة من دعم وعناية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مثمنا كافة ما يقوم به كافة الزملاء في قطاع الصحة والغرفة التجارية بمحافظة الرس من عمل متكامل لتنفيذ هذه المشاريع واستكمالها.

وقال سموه : أن كافة هذه المشاريع التنموية تعطي ثقلها لكافة أنحاء المنطقة لتعزيز الطموح وتحقيق التوازن التنموي بما يخدم غرب وجنوب المنطقة وبشكل كبير , وسيتحقق من خلالها العديد من الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة ويفتح آفاق خدمية وتنموية كبيرة , وأملي بالله ثم بكافة الزملاء مسؤولي القطاعات الحكومية بالمنطقة ببذل المزيد من الجهود لاستكمال هذه المشاريع تعزيزاً للجانب التنموي والاستثماري وخدمة للمواطنين والمواطنات , مثمناً كافة الجهود التي يبذلها الجميع , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك لكل عمل خادم لأبناء هذا الوطن , وأن يوفق الجميع لكل خير.