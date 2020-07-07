أمانة القصيم تغلق 28 صالون ومشغل نسائي مخالف وتصادر 5 طن من الأطعمة الغير صالحة للاستهلاك

المناطق - بريدة

تكثف أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة الأعمال الرقابية على صالونات الحلاقة الرجالية والمشاغل النسائية بهدف تطبيق البروتوكلات المعتمدة للمرحلة الحالية لمكافحة فايروس كورونا ، وأغلقت خلال الشهر الجاري (28) صالون ومشغل نسائي على مستوى المنطقة بعد رصد مخالفات في تطبيق الاشتراطات الصحية.



وتواصل الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة بتوجيهات ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية للمحافظة على صحة وسلامة العاملين والمستفيدين، حيث نفذت خلال الأسبوع الماضي (13,387) جولة رقابية تم من خلالها مصادرة (5) طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك ، وإغلاق (36) منشأة ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا ، وتحرير (1651) مخالفة وإشعار.

ودعت أمانة منطقة القصيم عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالرقم 940 على مدار الساعة أو تقديم البلاغات عبر تطبيق (بلدي 940) على الأجهزة الذكية.