جمعية الكشافة تُنظم برنامجاً إعلامياً في صحافة الموبايل

الرياض - مبارك الدوسري

تًنظم جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم غدٍ الأربعاء برنامجاً افتراضيا بعنوان ” صحافة الموبايل الوسيلة الإعلامية الذكية ” ضمن البرامج التثقيفية للجمعية لخدمة الإعلاميين الكشفيين والمهتمين في المملكة والوطن العربي .

وسيتناول مُقدم البرنامج الوجه الإعلامي المعروف مبارك الدجين ، العديد من المحاور ومن أهمها : الخط الزمني لنشأة صحافة الموبايل وتعريفها، والخصائص والمعدات والتطبيقات لصحافة الموبايل، ومتطلباتها وتحدياتها ، بالإضافة الى استعراض بعض الأحداث التي نقلتها صحافة الموبايل ومن هم روادها.

وأوضح مفوض الإعلام بجمعية الكشافة عبدالله المنصور ، أن الجمعية تًنظم هذا البرنامج لإكساب المشاركين أهم المهارات المعرفية والتطبيقية في مجال صحافة الموبايل، لتمكينهم من إنتاج المحتوى الإعلامي الكشفي المرئي عبر الهواتف الذكية وفقًا للمعايير المهنية وبالأدوات الاحترافية.