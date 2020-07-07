جمعية الكشافة تُنظم برنامجاً إعلامياً في صحافة الموبايل

تًنظم جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم غدٍ الأربعاء برنامجاً افتراضيا بعنوان ” صحافة الموبايل الوسيلة الإعلامية الذكية ” ضمن البرامج التثقيفية للجمعية لخدمة الإعلاميين الكشفيين والمهتمين في المملكة والوطن العربي .
وسيتناول مُقدم البرنامج الوجه الإعلامي المعروف مبارك الدجين ، العديد من المحاور ومن أهمها : الخط الزمني لنشأة صحافة الموبايل وتعريفها، والخصائص والمعدات والتطبيقات لصحافة الموبايل، ومتطلباتها وتحدياتها ، بالإضافة الى استعراض بعض الأحداث التي نقلتها صحافة الموبايل ومن هم روادها.
وأوضح مفوض الإعلام بجمعية الكشافة عبدالله المنصور ، أن الجمعية تًنظم هذا البرنامج لإكساب المشاركين أهم المهارات المعرفية والتطبيقية في مجال صحافة الموبايل، لتمكينهم من إنتاج المحتوى الإعلامي الكشفي المرئي عبر الهواتف الذكية وفقًا للمعايير المهنية وبالأدوات الاحترافية.
التعليقات (٠) اضف تعليق