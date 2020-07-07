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الهند تسجل 22252 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 22252 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=881569
المناطق - واس

أعلنت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 467 حالة وفاة بالإضافة إلى 22252 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان إن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 20160 حالة وفاة و719665 إصابة بالفيروس التاجي.
وأشارت إلى أن عدد المتعافين بلغ 439948 حالة فيما يتلقى 259557 شخصا العلاج.

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