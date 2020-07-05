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أمانة المدينة المنورة تزيل 100 ألف متر مربع لتعديات خلال الأسبوع الماضي

أمانة المدينة المنورة تزيل 100 ألف متر مربع لتعديات خلال الأسبوع الماضي
http://almnatiq.net/?p=881575
المناطق - المدينة المنورة

أزالت أمانة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي خلال الأسبوع الماضي عدداً من التعديات على الأراضي الحكومية، والتي قدرت مساحاتها الإجمالية بـ 100 ألف متراً مربعاً. وتمثلت التعديات في إقامة مبان وأحواش وسواتر ترابية في عدة مواقع وبمساحات مختلفة.
وبينت أمانة المنطقة أنه تم رصد تعدي في نطاق بلدية العاقول تقدر مساحتها بـ 60 الف متراً مربعاً ، فيما تم رصد تعديات أخرى في نطاق بلدية الصويدرة تقدر مساحتها بـ 40 الف متر مربع ، كذلك تعديات في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر بـ 3100 متر مربع ، وقد تم إزالة تلك التعديات .
فيما أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أنها ستواصل ملاحقة المعتدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم ، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع وذلك عبر مركز العمليات الموحد(٩٤٠) أو عبر تطبيق بلدي المتوفر بمتاجر الأجهزة الذكية.

 

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