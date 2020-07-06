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أمير تبوك يثمن جهود كافة القطاعات الصحية والأمنية والخدمية في مواجهة جائحة كورونا

أمير تبوك يثمن جهود كافة القطاعات الصحية والأمنية والخدمية في مواجهة جائحة كورونا

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ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت”

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خلال لقائه المواطنين في الجلسة الأسبوعية ..

أمير تبوك يثمن جهود كافة القطاعات الصحية والأمنية والخدمية في مواجهة جائحة كورونا

أمير تبوك يثمن جهود كافة القطاعات الصحية والأمنية والخدمية في مواجهة جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=881592
تبوك - علي العميري

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس, رؤساء المحاكم  , والمواطنين , ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بالمنطقة.وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع  متطرقاً سموّه في حديثه إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات   وثمن  سمو أمير منطقة تبوك جهود  كافة القطاعات الصحية والأمنية والخدمية بالمنطقة في تفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواجهة جائحة فيروس كورونا وفي الختام سأل سموه  الله- سبحانه وتعالى -أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –

 

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