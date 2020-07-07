قادة كشافة تعليم مكة المكرمة يزورن مركز الكلى التخصصي بجمعية شفاء

مكة - مبارك الدوسري

زار قادة كشافة الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، يوم أمس مركز الكلى التخصصي بجمعية شفاء ، في إطار خطة النشاط الكشفي بالتعرف على المشاريع والمؤسسات التنموية والمجتمعية ، ومدى عقد شراكات معها .

وكان في استقبال القادة الكشفيين المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن البليهشي الذي أطلعهم على مرافق المركز وتجهيزاته الطبية المختلفة والتعرف على الخدمات العلاجية التي يقدمها في وحدة غسيل الكلى ووحدة العناية بالقدم السكري والمركز الطبي المتنقل ، والذي يقدم خدماته لجميع ابناء المجتمع خصوصاً ذوي الدخل المحدود ، واستمعوا إلى شرح مفصل عن أهداف جمعية شفاء واستراتيجيتها .

والتقى القادة خلال الزيارة برئيس مجلس إدارة جمعية شفاء الدكتور خالد بن عبدالله طيب الذي بين أن مركز الكلى التخصصي بجمعية شفاء يعد من أرقي المراكز على مستوى المملكة كمركز خيري يقدم خدمات نوعية بالمجان حيث يضم المركز كافة المرافق الضرورية لمرضى الفشل الكلوي من عيادات للعيون والسكري والأسنان وصالة للعلاج الطبيعي للكبار وأخرى للصغار ومختبر للتحاليل الطبية الدقيقة .

وقدم رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد قدير شكره وتقديره لإدارة الجمعية على ما يقدمون من خدمات مجتمعية ، وأكد على حرص كشافة الادارة على عقد شراكات مجتمعية معهم من أجل تقديم خدمات تطوعية للجمعية والمستفيدين منها.