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السديس يناقش استعدادات اللجنة التحضيرية لمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة

السديس يناقش استعدادات اللجنة التحضيرية لمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة

أبرز المواد
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السديس يناقش استعدادات اللجنة التحضيرية لمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة

السديس يناقش استعدادات اللجنة التحضيرية لمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة
http://almnatiq.net/?p=881606

ناقش معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم استعدادات اللجنة التحضيرية لمشروع ترجمة خطبة يوم عرفة, بحضور أعضاء اللجنة .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الرئاسة العامة لترجمة خطبة يوم عرفة ونقلها عبر البث المباشر، لجميع المسلمين والمسلمات في جميع أنحاء العالم وَفْقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ولي العهد الأمين -حفظهما الله-.
وأكد معالي الرئيس العام على رفع الطاقة الاستيعابية للمستفيدين من خدمة ترجمة خطبة يوم عرفة ونقلها بأحدث الوسائل لجميع المسلمين والمسلمات كما طالب بتعدد وسائل البث وتنوعها والاستفادة من جميع الإمكانيات الموجودة وتطويرها.
وشدد معاليه على مراعاة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات الصحية خلال تنفيذ المشروع وضمان سلامة جميع العاملين في المشروع من مترجمين وإداريين وتقنيين.

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