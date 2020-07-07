11 ألف مستفيد من خِدْمات مركز السكر بصحة الجوف

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يقدّم مركز الغدد الصماء والسكر بصحة الجوف، خدمة طبية مميزة بمواصفات عالمية لـ 11 ألفًا من المرضى الذين يتردّدون عليه ،حيث يواصل المركز تقديم خِدْماته الصحية والتثقيفية والعلاجية من خلال عيادات تخصصية تضم فريق عمل من الأطباء والمتخصصين والفنيين.

واستقبل المركز خلال الثلاث أشهر الماضية أكثر من 2759 مراجعًا، في عيادات السكري ،والغدد الصُّم ، والتغذية ،وعيادة سكر الحوامل ،والقدم السكري عيادات افتراضية .

وتوفر 10 عيادات بالمركز خِدْماتها ،وهي: عيادة الفرز ،وعيادة الغدد الصماء للبالغين ،وعيادة سكر الأطفال ،وعيادة غدد أطفال ،و عيادة سكر البالغين،و عيادة سكر حوامل ، وعيادة التغذية ،وعيادة القدم السكري ، وعيادة الأخصائي الاجتماعي ، وعيادة الأخصائي النفسى ،بالإضافة إلى قسم متخصص للتثقيف الصحي يكون خلاله توعية المرضى بكيفية استخدام الأنسولين وأنواع الأنسولين والتعامل مع أجهزة القياس وشرح مضاعفات المرض كالانخفاض المفاجئ للسكر.

‏‎وسجل المركز خلال الثلاث الأشهر الماضية 217 حالة جديدة وقدّم لهم خطة علاجية لهم بإشراف الكوادر الطبية بالمركز.

‏‎ويوفر المركز خِدْماتٍ إضافيةً للمرضى البالغ عددهم 250 مريضًا، منها أجهزة قياس مستوى السكر بالدم (بدون وخز )وبرامج غذائية وتوزيع مطبوعات توعوية وإرشادية عن المرض.

ومن ضمن الخِدْمات الطبية التي يقدمها المركز الرعاية الطبية لمرضى السكري في فئة الأطفال الذين يعانون من داء السكري النوع الأول؛ حيث يعالجون بحقن الأنسولين مع النظام الغذائي مع التثقيف الصحي المستمر للمرضى وذويهم.

يُذكر أنّ المركز يضم إضافةً إلى الفريق الأساس خِدْمات تخصصية أخرى مثل أخصائي أمراض العيون وأخصائي اجتماعي وأخصائي الصحة النفسية، ويعمل الفريق الطبي بالمركز وَفْق أحدث التوصيات الطبية العالمية.