احدث الأخبار

حكومة الوفاق الليبية تخطط بإدراج المليشيات الإرهابية التابعة لها تحت مسنى “الحرس الوطني”
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تنظم برنامجًا في صناعة المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي
منطقة عسير
 المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الأوروبي يتجه إلى تراجع أكبر من المتوقع بسبب كورونا
أبرز المواد
 خالد الوهابي يشكر القيادة على الثقة بتعيينه شيخا لقبائل الوهابه
مجتمع المناطق
 المرور: التزموا بالتأمين على المركبات.. استئناف ضبط المخالفات آلياً بعد أسبوعين
أبرز المواد
 بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. منظمة الصحة توفّر لليمن إمدادات طبية متنوعة
أبرز المواد
 الأحساء واحة غذائية.. تتلون بالفواكه والخضار
أبرز المواد
 أكاديمية الحوار للتدريب تطلق عن بعد برنامجها الأسبوعي “حوار مع مستشار”
منطقة الرياض
 أمانة الشرقية : (982) جولة رقابية وتطهير وتعقيم (1212) موقعا
المنطقة الشرقية
 11 ألف مستفيد من خِدْمات مركز السكر بصحة الجوف
منطقة الجوف
 رئيس الهيئة الملكية: الرياض ستستقطب استثمارات بـ 3 تريليونات ريال في الـ10 سنوات المقبلة
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يفتتح سوق خيرات عسير
منطقة عسير
حكومة الوفاق الليبية تخطط بإدراج المليشيات الإرهابية التابعة لها تحت مسنى “الحرس الوطني”

حكومة الوفاق الليبية تخطط بإدراج المليشيات الإرهابية التابعة لها تحت مسنى “الحرس الوطني”

أبرز المواد
جامعة الملك خالد تنظم برنامجًا في صناعة المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي

جامعة الملك خالد تنظم برنامجًا في صناعة المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي

منطقة عسير
المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الأوروبي يتجه إلى تراجع أكبر من المتوقع بسبب كورونا

المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الأوروبي يتجه إلى تراجع أكبر من المتوقع بسبب كورونا

أبرز المواد
خالد الوهابي يشكر القيادة على الثقة بتعيينه شيخا لقبائل الوهابه

خالد الوهابي يشكر القيادة على الثقة بتعيينه شيخا لقبائل الوهابه

مجتمع المناطق

11 ألف مستفيد من خِدْمات مركز السكر بصحة الجوف

11 ألف مستفيد من خِدْمات مركز السكر بصحة الجوف
http://almnatiq.net/?p=881633
المناطق - الجوف

يقدّم مركز الغدد الصماء والسكر بصحة الجوف، خدمة طبية مميزة بمواصفات عالمية لـ 11 ألفًا من المرضى الذين يتردّدون عليه ،حيث يواصل المركز تقديم خِدْماته الصحية والتثقيفية والعلاجية من خلال عيادات تخصصية تضم فريق عمل من الأطباء والمتخصصين والفنيين.
واستقبل المركز خلال الثلاث أشهر الماضية أكثر من 2759 مراجعًا، في عيادات السكري ،والغدد الصُّم ، والتغذية ،وعيادة سكر الحوامل ،والقدم السكري عيادات افتراضية .
وتوفر 10 عيادات بالمركز خِدْماتها ،وهي: عيادة الفرز ،وعيادة الغدد الصماء للبالغين ،وعيادة سكر الأطفال ،وعيادة غدد أطفال ،و عيادة سكر البالغين،و عيادة سكر حوامل ، وعيادة التغذية ،وعيادة القدم السكري ، وعيادة الأخصائي الاجتماعي ، وعيادة الأخصائي النفسى ،بالإضافة إلى قسم متخصص للتثقيف الصحي يكون خلاله توعية المرضى بكيفية استخدام الأنسولين وأنواع الأنسولين والتعامل مع أجهزة القياس وشرح مضاعفات المرض كالانخفاض المفاجئ للسكر.
‏‎وسجل المركز خلال الثلاث الأشهر الماضية 217 حالة جديدة وقدّم لهم خطة علاجية لهم بإشراف الكوادر الطبية بالمركز.
‏‎ويوفر المركز خِدْماتٍ إضافيةً للمرضى البالغ عددهم 250 مريضًا، منها أجهزة قياس مستوى السكر بالدم (بدون وخز )وبرامج غذائية وتوزيع مطبوعات توعوية وإرشادية عن المرض.
ومن ضمن الخِدْمات الطبية التي يقدمها المركز الرعاية الطبية لمرضى السكري في فئة الأطفال الذين يعانون من داء السكري النوع الأول؛ حيث يعالجون بحقن الأنسولين مع النظام الغذائي مع التثقيف الصحي المستمر للمرضى وذويهم.
يُذكر أنّ المركز يضم إضافةً إلى الفريق الأساس خِدْمات تخصصية أخرى مثل أخصائي أمراض العيون وأخصائي اجتماعي وأخصائي الصحة النفسية، ويعمل الفريق الطبي بالمركز وَفْق أحدث التوصيات الطبية العالمية.

روابط ذات صلة

أمانة الجوف: إنجاز 90 % من المدخل الشمالي لمدينة سكاكا

أمانة الجوف: إنجاز 90 % من المدخل الشمالي لمدينة سكاكا
الشؤون الإسلامية بالجوف تستعد لتجهيز مصليات الأعياد المكشوفة

الشؤون الإسلامية بالجوف تستعد لتجهيز مصليات الأعياد المكشوفة
أمانة الجوف: إنجاز ٩٠% من المدخل الشمالي لمدينة سكاكا

أمانة الجوف: إنجاز ٩٠% من المدخل الشمالي لمدينة سكاكا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*