أكاديمية الحوار للتدريب تطلق عن بعد برنامجها الأسبوعي “حوار مع مستشار”

المناطق - الرياض

أطلقت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، برنامجها “حوار مع مستشار” الذي سيُذاع أسبوعيا عن بُعد للرجال والسيدات كل يوم أربعاء في تمام الساعة 9 مساءً، ولمدة ساعة ونصف.

وفي أسبوعه الأول، استضاف البرنامج الدكتور/ خالد الحليبي، المستشار الأسري في حلقة بعنوان “دردشة أسرية”، استعرض خلالها أفضل الوسائل الحوارية بين الزوجين، والاستقرار في الأسرة، إضافة إلى غرس الطمأنينة في نفوس الأبناء.

كما تناول الحليبي خلال اللقاء الذي سجل 497 مشاهدة المسببات التي تجعل الطفل يميل إلى العناد، والأسباب التي تخلق الغيرة بين الأبناء الصغار، وحث على الاعتدال في توزيع الاهتمام والمشاعر بين الأبناء، كما أجاب على أسئلة المتابعين واستفساراتهم في قضايا الأسرة والطفولة.

ويأتي تنظيم البرامج الذي يستضيف نخبة من المختصين في مجال الأسرة وتربية الأطفال للتعرف على الأساليب العملية في فنون الحوار الأسري الهادف واستراتيجيات التواصل مع الأطفال والمراهقين لتعزيز الاتجاهات الإيجابية لديهم.

وقد خصص البرنامج للمشاركات وطرح الأسئلة عبر برنامج زوم، ومن خلال هاشتاق عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.