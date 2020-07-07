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أمانة الشرقية : (982) جولة رقابية وتطهير وتعقيم (1212) موقعا

أمانة الشرقية : (982) جولة رقابية وتطهير وتعقيم (1212) موقعا
http://almnatiq.net/?p=881639
المناطق - الدمام

أسهمت جهود أمانة المنطقة الشرقية من خلال الجولات الرقابية التي تقوم بها، للتصدي لفايروس ” كورونا “، منذ بدء الجائحة وحتى اللحظة بضبط المخالفات لتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الخاصة بالاشتراطات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بما يحقق مصلحة المواطن والمقيم، الأمر الذي حملت الأمانة على إثره مسؤولية تفقّد المنطقة من شوارعها وأحيائها والمواقع باختلافها، والوقوف على تطهيرها وتعقيمها ورفع ما يتسبب بالإضرار البيئي للمنطقة.

وبلغت جولات الأمانة يوم أمس الاثنين 15/11/1441هـ، (982) جولة رقابية، و (5) جولات مشتركة مع الجهات المعنية، حيث بلغت عدد مخالفات التدابير الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد19 (66) مخالفة، وتم قيد (20) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتان تكدس في مساكن العمالة.

كما استخدمت (185180) لتر للتعقيم والتطهير، قام بها (478) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي؛ لتعقيم وتطهير (1212) موقعاً، كما شارك (9526) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالنظافة؛ لرفع (7569) طن من النفايات، وإزالة (4050) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات.

هذا وتستمر الجولات الرقابية من قِبل الأمانة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين باستيفاء الاشتراطات الصحية، كما دعت الأمانة لضرورة تكاتف المواطنين والمقيمين معها لغرض حماية الوطن ومن فيه، بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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