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بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. منظمة الصحة توفّر لليمن إمدادات طبية متنوعة

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بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. منظمة الصحة توفّر لليمن إمدادات طبية متنوعة

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. منظمة الصحة توفّر لليمن إمدادات طبية متنوعة
http://almnatiq.net/?p=881651
المناطق - الرياض

قامت منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوفير إمدادات طبية متنوعة لليمن بقيمة بلغت 24 مليون دولار أمريكي، وذلك لتغطية النقص الحاصل في المستشفيات اليمنية وتلبية لاحتياجات المرضى الذين يعانون من حالات مزمنة،مثل: السرطان والفشل الكلوي والأمراض غير المعدية بما في ذلك مرض السكري.
وتسعى المنظمة ومن خلال هذا الدعم لحماية وتعزيز الوضع الصحي في جميع المناطق اليمنية، حيث يجري حاليًا خدمة أكثر من 4 ملايين مستفيدًا يعانون من أمراض مختلفة في 189 مستشفى ،وهذا يمثّل 75% من المستشفيات العاملة باليمن.
كما استطاعت المنظمة ما بين أكتوبر 2019 ومايو 2020م توفير 110,340 جلسة غسيل للكلى لـ 5,500 مريض ممن هم معرضون لخطر الفشل الكلوي، ويغطي الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة 50% من إجمالي تكاليف جلسات غسيل الكلى في جميع المراكز الـ 21 الموجودة في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الجانب الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.
يذكر أن المركز وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بادر منذ تأسيسه حتى الشهر الماضي بتنفيذ 218 مشروعًا صحيًا في جميع المحافظات اليمنية، وذلك استشعارًا من القيادة الحكيمة -رعاها الله- بأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.ذ

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